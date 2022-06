Datena exalta choro com Silvio: “Momento mais emocionante da carreira”

“Considero o ápice da minha carreira. O elogio do Silvio ontem eu vou guardar eternamente. Tudo o que fiz até hoje, até as coisas que não foram as melhores possíveis na televisão, mas tudo que fiz até hoje naquele momento para mim valeu pelo elogio do Silvio Santos. Eu me derreti todo”, contou ele.

A titular do Melhor da Tarde parabenizou o colega: “Você zerou o game, meu amigo!”.

Datena participou do Jogo das Três Pistas com o Dono do Baú, e Silvio resolveu revelar que acompanha diariamente o trabalho do apresentador do Brasil Urgente.

Assista: