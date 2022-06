“É uma mão amiga estendida às nossas crianças”, diz Alan Rick em entrega de ventiladores pulmonares ao Hospital da Criança

Os equipamentos foram adquiridos com emendas do deputado federal Alan Rick e do governador Gladson Cameli, destinada quando ainda era senador.

Na manhã desta sexta-feira, 17, a diretora de planejamento da SESACRE, Alissandra Santos, e o deputado federal Alan Rick (União Brasil) entregaram 9 ventiladores pulmonares ao Hospital da Criança (HC), que funciona, temporariamente, no Instituto Nacional de Traumatologia do Acre (INTO). Até o final de junho, outros 13 serão entregues, serão 22 ao todo.

Os equipamentos foram adquiridos com emendas parlamentares do então senador Gladson Cameli (R$500.980,00) e do deputado federal Alan Rick (1.090.000,00), que somam R$ 1.590.980,00.

Atualmente, o HC tem 6 leitos em de UTI pediátricos funcionamento, podendo ser ampliados, e a diretora-geral do Sistema Assistencial à Saúde da Mulher e da Criança (SASMC), responsável pelo HC e pela Maternidade, Laura Pontes, explicou a importância da aquisição dos equipamentos diante do aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave. “Graças à Deus, agora, nós estamos conseguindo conduzir com mais positividade e os equipamentos só vêm somar para o atendimento às nossas crianças.” – disse.

“É uma resposta, é uma mão amiga estendida às nossas crianças nesse momento em que o Acre tanto precisa” – declarou Alan Rick.

Também participaram da entrega, a coordenadora de planejamento do SASMC, Adriana Salomão, e o vice-presidente da comissão de Saúde da OAB/AC, advogado Alessandro Rodrigues.