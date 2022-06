Em denúncia, mãe diz que diretora de escola admitiu ter mordido filho de 4 anos

A Polícia Civil investiga a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sadi Fortes, em Tenente Portela , no Norte do Rio Grande do Sul, por supostamente ter agredido um aluno de 4 anos. Ela teria mordido a criança em uma das mãos (foto) e teria admitido isso em gravações de áudio encaminhadas à família (saiba mais abaixo). O caso aconteceu na terça-feira (21).

“Uma cópia de um dos áudios foi entregue pela mãe da criança na DP [Delegacia de Polícia] ontem [quinta-feira, 23]. Se ficar comprovado que a suspeita agrediu a criança, ela poderá responder por lesão corporal e por crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente [ECA]”, afirma o delegado Roberto Audino, responsável pelo inquérito instaurado já na quinta (23).

A servidora pública, que não vai ter a identidade divulgada porque é considerada suspeita – e não condenada – de um crime, disse ao g1 que ainda não havia tomado conhecimento do inquérito e que só se manifestaria a respeito do caso ao longo do processo investigativo.

O que aconteceu

O caso aconteceu dentro da escola, que fica no bairro Rubino Marroni, na última terça-feira (21). Segundo a mãe do menino, a diretora da instituição encaminhou gravações em áudio para o celular do pai da criança, ao final do dia de aula, por volta das 17h, informando ter dado a mordida e justificando a razão de ter feito isso.

Como o menino fica na casa da avó até a noite devido aos horários de trabalho dos pais, só mais tarde que a mãe viu o menino e começou a pedir esclarecimentos da diretora. Em uma das gravações, a diretora disse o seguinte:

“Com certeza, mãe. Eu, como diretora, não deveria ter feito o que fiz. Não mordi forte, só apertei, como quando a gente brincava, quando criança, de fazer reloginho no amiguinho que estava brincando. Só isso que eu fiz”, dizia na gravação.

“Mas, infelizmente, eu tinha vontade de morder de verdade. Porque o seu filho foi muito mal criado com os coleguinhas hoje”.

“E eu gostaria de fazer mais um registro com a senhora lá na escola. Tá? Me procure em horário de expediente que a gente conversa. Porque uma criança assim é complicado trabalhar, tá? Vou te dizer, bem sinceramente”, termina a gravação.

Ainda conforme a mãe do aluno, a mordida foi forte. O menino teria dito para ela que doeu e que chorou por causa dela.

Menino foi transferido de escola

Os pais da criança decidiram transferi-la da escola depois da agressão. Inicialmente, segundo a mãe do menino, a Secretaria Municipal de Educação teria recusado fazer a mudança porque não haveria vaga. No entanto, a situação mudou quando ela reproduziu o áudio para servidores da pasta.

“Ele já está em outra escola. Não havia condições de permanecer lá”, afirmou a mãe.

Prefeitura vai abrir processo para investigar conduta da diretora

Segundo o secretário de Planejamento, Administração e Comunicação Social da prefeitura de Tenente Portela, Paulo Farias, o município está “adotando as medidas administrativas cabíveis, e de conformidade com as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais”.