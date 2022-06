Em Porto Acre, homem é morto a facadas enquanto participava de uma festa

Aparecido Gadelha dos Anjos, de 28 anos, foi morto a golpes de faca na madrugada deste domingo (12). O crime aconteceu durante uma festa em uma residência localizada no km 22, do Ramal Linha 7, na zona rural do município de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Aparecido estava participando de uma bebedeira em uma festa, quando acabou se desentendendo e discutindo com um homem ainda não identificado, que de posse de uma faca, deu vários golpes na vítima, que foi atingida no peito, abdômen, braços. Após a ação o criminoso fugiu do local.

Populares que participavam da bebedeira colocaram Aparecido dentro de uma caminhonete modelo Toyota e levaram acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que interceptou a vítima no km 11 do ramal da minha 7, e foi prestado os primeiros atendimentos, mas Aparecido não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância de suporte básico.

O próprio Samu encaminhou o corpo de Aparecido ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, colheu as informações e características do acusado para tentar prende-lo, mas ninguém foi encontrado na região.

Os militares isolaram a área para o trabalho da Perícia Criminal que fez os primeiros levantamos de dados das circunstâncias da morte. O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil do município de Porto Acre.