O médico infectologista Thor Dantas publicou um vídeo em sua rede social sobre o aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças no Acre. No vídeo, o médico fala sobre o uso de máscaras, vacinas e outros cuidados com, principalmente, crianças e idosos.

Thor Dantas também explica sobre os vírus, que se caracterizam como sazonal, ou seja, ressurgem nos mesmos períodos todos os anos.

Confira o vídeo completo: