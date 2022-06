Emoção marca Corpus Christi em Rio Branco após 2 anos sem celebração presencial; veja fotos e vídeo

“Deus caminha conosco”, disse o padre Manoel Monte de Jesus, ao falar sobre o significado do Corpus Christi, celebração que ocorre na catedral Nossa Senhora de Nazaré.

Os fiéis já enchem a igreja, na expectativa para a missa seguida da procissão que marca o ponto alto deste dia para a comunidade católica do Acre.

Fiéis de outros municípios se deslocam para Rio Branco, onde a tradição dos tapetes impressiona pela riqueza de detalhes que além da beleza, demonstram o carinho e a fé dos devotos.

O padre Manoel lembrou que se comemora a proximidade de Deus com o seus fiéis. “Qual é a nação que tem um Deus tão próximo quanto o nosso? E está proximidade é manifestada pelo sacramento da eucaristia, onde o próprio Deus se entrega”, comentou antes de começar a celebração na catedral.

Muito emocionadas com o momento vivido presencialmente depois de dois anos, as amigas da Paróquia Santa Inês chegaram juntas.

Franci Inês Nogueira, com 69 anos, Maria Mendes e Raimunda Soares, ambas com 79 anos estavam animadas para o início da missa.

“Foram dois anos de pandemia, sem a gente poder ver os tapetes, caminhar sobre eles. É muita emoção neste momento”, disse Franci, recebendo as amigas para entrar na catedral.

Mesmo não sendo obrigatório o uso de máscaras, as amigas não descuidaram na saúde. As três usando máscaras e com álcool em gel em mãos, entraram felizes para participar da missa. Após a celebração acontecerá a procissão.

Veja fotos: