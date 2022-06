Ex de Bianca Andrade, Fred troca beijos com Lary Bottino; veja fotos

Após Bianca Andrade ter trocado beijos com João Guilherme, foi a vez de Fred Desimpedidos, ex-namorado da influencer, fazer a fila andar. O youtuber foi flagrado aos beijos com a ex-De Férias com o Ex Lary Bottino na noite dessa terça-feira (31/5).

O perfil do Instagram Gossip do Dia afirmou que Bottino negou que os dois tenham ficado na balada. Pouco depois, no entanto, o mesmo perfil divulgou fotos dos dois trocando beijos.

Fred anunciou o fim do namoro com Boca Rosa há pouco mais de um mês. Eles são pais de Cris, fruto do relacionamento de pouco mais de um ano.

Na semana passada, a empresária foi vista aos beijos com João Guilherme, filho de Leonardo e ex-namorado de Jade Picon. Ela se pronunciou nas redes sociais após o assunto tomar conta nas redes, já que Boca Rosa é mais velha que o ator.

“Bom, depois de tudo que li hoje, eu só quero deixar claro uma coisa: sim, eu sou mãe, tenho 27 anos, dona de empresa e é por isso que, quando me dá vontade de dar uns beijinhos, eu vou lá e dou”, disparou a ex-BBB.