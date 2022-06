Fazenda de mais de mil hectares em Rio Branco será leiloada em julho

Uma fazenda com área de 1.085,067 hectares, localizada em Rio Branco será leiloada em julho. Em abril deste ano, a propriedade foi avaliada em R$ 995.372,90 e tem um débito de R$ 2.113.442,03.

O imóvel será submetido ao processo de venda primeiro no dia 8 de julho, por preço igual ou superior. Caso não haja propostas, será realizada outro leilão no dia 22 de julho, pela melhor oferta, excetuando-se lance vil, que é aquele inferior à 50% do valor da avaliação atualizada, ou 80% da avaliação, caso se trate de imóvel de incapaz.

O leilão será feito na modalidade eletrônica, pelo site www.deonizialeiloes.com.br, e os interessados ou interessadas devem ter cadastro prévio, no prazo máximo de 24 horas antes do leilão.

Para mais informações sobre os outros ônus do imóvel e detalhes de localização acesse o edital, assinado pela juíza de Direito Thaís Khalil e publicado na edição n.°7.084 do Diário da Justiça Eletrônico, da segunda-feira, 13, nas folhas 135 a 137.