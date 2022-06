Funcionário bate carro de R$ 10 milhões de Cristiano Ronaldo

O astro português Cristiano Ronaldo teve um grande prejuízo. Um carro esportivo do jogador do Manchester United, avaliado em cerca de R$ 10 milhões, foi envolvido em um acidente em Mallorca, na Espanha.

Cristiano Ronaldo passa férias com a família e recebeu a notícia do incidente com o veículo, uma Bugatti Veyron. O carro era conduzido por um funcionário do craque, que bateu o automóvel contra um muro e ao lado de um depósito de botijões de gás, segundo o jornal espanhol Última Hora. O funcionário de CR7 perdeu o controle do carro ao passar por um cruzamento.

Veja a imagem do carro de CR7 após o acidente:

O carro do português é uma versão rara Grand Sport Vitesse. Cristiano Ronaldo é conhecido pelo gosto por veículos esportivos e por gastar milhões com sua coleção de carros.