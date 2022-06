Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Antagonismo artificial

Data estelar: Lua cresce em Câncer

Quem inventou que emoção e razão seriam antagônicas teve de se esforçar para dividir o que, na prática, é uma coisa só. A mente analítica é capaz disso, separa a realidade nos seus ingredientes constituintes e, depois, fica sem saber o que fazer com tudo separado e aparentemente desconexo, não sabe como juntar os cacos e encontrar um sentido maior.

A mente analítica, porém, não é desprovida de emoções, pelo contrário, não há nada mais emocionante do que o jogo de espelhos da mente, que se apaixona por si mesma e tenta fingir que tudo que contrariar o próprio raciocínio deveria ser catalogado como um antagonismo, quando, na prática, e paradoxalmente, é a emoção visceral que chama a razão a se vincular novamente com a realidade dos fatos, em vez de continuar viajando numa dimensão abstrata de raciocínios sem fundamento.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora encontre conforto para seus temores, procure se aproximar das pessoas que, sabidamente, lhe oferecem suporte e segurança. O conforto não há de ser considerado negativo, sem conforto o ser humano se traumatiza.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A única maneira sábia e produtiva de resolver os conflitos em andamento, é tentar encontrar uma saída criativa para esses, acomodando da melhor maneira possível os interesses divergentes. Isso só acontece por empenho.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Guarde para si seus planos, evite colocar sobre a mesa assuntos que, com certeza, atrairiam os palpites alheios, todos, sempre, oferecidos com muito boa vontade, mas que, na prática, espalham a brasa. Melhor não.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para que as coisas não compliquem desnecessariamente, é preciso afiar o discernimento e distinguir, com clareza, a nem sempre evidente diferença entre o suprimento de uma necessidade, e a satisfação de um desejo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O problema não está no que acontece, mas na sua maneira de interpretar o que acontece, porque aí se resolve o tanto de leveza ou de angústia que você vai ter de administrar diante do que acontece. Isso sim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A abertura se manifesta como uma sensação de segurança, que vem com suficiente entusiasmo para perceber que, o que antes produzia medo e apreensão, é visto agora como possível. Sem grandes problemas, avance o possível.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nada vai acontecer por obra e graça dos mistérios da vida ou pela inércia do que você conquistou no passado. Neste momento da construção de sua história, você vai precisar se atrever a fazer acontecer o que pretende.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio é uma raridade entre os seres humanos, que passam o tempo inteiro enxergando os semelhantes e diferentes como se fossem obstáculos que deveriam ser desintegrados.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A complexidade do cenário não se mostra a você como uma forma de castigo, apesar de parecer isso, mas como um chamado à consciência para que apresente os instrumentos eficientes que desatarão o nó temporário.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ainda que você se esforce para fingir que não se importa com o que pensam ao seu respeito, no fundo, sua alma, como todas as outras, precisa do olhar alheio para completar a misteriosa construção da identidade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Poucas coisas serão mais eficientes do que você sair por aí em busca de novos instrumentos para administrar a realidade. Tudo que você precisa está por aí, ao alcance da mão, naquilo que não parece ter grande valor.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O dinamismo é importante, porque mesmo que não esteja acontecendo nada demais, mediante o movimento sua alma continua se sentindo bem, envolvida com a vida. O dinamismo evita o torpor repetitivo da inércia, isso sim.