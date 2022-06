Humaitá vence e avança no sub-20, mas técnico deixa o clube

Com um futebol ofensivo e eficiente, o Tourão do Humaitá não encontrou muitas dificuldades para superar na tarde desta quarta-feira (1º), no estádio Florestão, o Náuas por 3 a 0.

Com a terceira vitória seguida, o Tourão do Humaitá não somente continua invicto e com 100% de aproveitamento na chave A, mas já classificado às quartas-de-final do torneio. Já o Náuas, com o revés, segue com três pontos ganhos e na quarta posição na tabela de classificação, juntamente com o Plácido de Castro.

Após a vitória contra o Náuas, o técnico Oziel Moreira deixou o comando técnico do Tourão do Humaitá. O time de porto acrense soltou uma nota nas redes sociais do clube e afirmou que a saída do treinador teria sido de comum acordo.

NOTA OFICIAL

O Sport Clube Humaitá informa que o treinador Oziel Moreira do nosso Sub 20 deixa a equipe. A decisão foi tomada em comum acordo após conversa com nosso presidente Igor Cotta.

O Humaitá agradece ao profissional pelo trabalho e dedicação durante esse período que defendeu nossas cores.

Jogo

O jogo começou com as duas equipes marcando forte, mas, aos poucos, o Humaitá foi tomando conta da partida e o primeiro gol da saiu antes da primeira meia hora de partida, com Igor Dias aproveitando a falha do goleiro do Cacique.

Numa jogada rápida pelo lado esquerdo, o Náuas ainda ficou na bronca com a arbitragem, após a zaga do Tourão parar na grande área um atacante do time do Vale do Juruá. O banco de reservas pediu pênalti, mas o árbitro da partida mandou o jogo seguir para o desespero dos jogadores do Cacique.

Na etapa complementar, o Náuas não encontrou forças para uma reação e acabou levando mais dois gols. O atacante Gabriel Cotta aproveitou sobra de bola na pequena área e mandou a bola para a rede. O tiro de misericórdia ocorreria nos minutos de partida, após a zaga do Cacique errar na saída de bola e o atacante Fabrício Lúcio entra na grande área e finalizar para a rede do Cacique.