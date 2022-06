Jesus Sérgio realiza audiência pública para cobrar internet pública para o Acre

Por solicitação do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, da Câmara dos Deputados, realizou nesta quarta-feira (22), uma audiência pública que debateu o sobre os avanços da implementação do programa Amazônia Conectada, na Região Norte.

Participaram da audiência: o diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura da Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Marcus Arrais; o chefe do Centro Integrado de Telemática do Exército, General Jacy Barbosa e o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Henrique de Oliveira.

Durante a reunião, Jesus Sérgio questionou os convidados sobre quando o programa chegará efetivamente ao Acre, principalmente aos municípios isolados ou mais distantes de Rio Branco como, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Santa Rosa do Purus, uma vez que as comunidades remotas acreanas sofrem com a falta de conexão Wi-fi.

O parlamentar também afirmou que o programa tem função social e pode levar para o Acre desenvolvimento econômico. “Sem investimento público, esses brasileiros continuarão no isolamento. O programa Amazônia Conectada é a esperança de que, com a presença do Estado, mesmo nas localidades mais distantes cheguem os avanços tecnológicos disponíveis nas cidades”, ressaltou o deputado.

O representante do Ministério das Comunicações, Marcus Arrais, garantiu que até 2025 o Acre será contemplado com fios de fibra óptica.