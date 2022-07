Mamãe jacaré toma sol com 11 filhotes sobre ela em lagoa

Uma imagem inusitada chamou a atenção de quem passou pela orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, nesta semana.

Uma jacaré fêmea tomava banho de sol às margens do espelho d’água com 11 filhotes em cima dela – havia jacarezinhos na cabeça, no dorso e na cauda da mãe zelosa.

A foto foi feita, nesta terça-feira (28), pelo servidor público Antônio Rodrigues, que trabalha na Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).

Ainda nesta semana, o biólogo Pedro Tunes também registrou mais cenas da família de jacarés. Veja as fotos no fim da reportagem.

O que diz a Prefeitura de Belo Horizonte

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que mantém o monitoramento dos jacarés presentes na Lagoa da Pampulha e que, até o momento, foram identificados 20 animais adultos e 11 filhotes na bacia.

Ainda segundo a PBH, trata-se de uma população que cresce lentamente devido à baixa taxa de reprodução e ao fato de essas espécies, quando filhotes, serem uma fácil presa para aves de grande porte.