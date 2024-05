Polícia Civil divulga imagens de mulher procurada por Operação Bonnie e Clyde

A Polícia Civil de Rondônia lançou uma operação intensiva nesta quarta-feira (22), visando capturar um casal suspeito de uma série de furtos em cidades do interior do estado. Entre os alvos da busca está Aline Izabel Martins da Costa, que se encontra foragida, com um mandado de prisão em aberto.

Aline, junto com seu parceiro, é suspeita de ter perpetrado vários delitos, incluindo o roubo de mais de R$ 100 mil de um supermercado na cidade de Vale do Anari, em Machadinho D’Oeste (RO) . A ação criminosa despertou a atenção das autoridades, desencadeando uma investigação que revelou o envolvimento do casal em outros furtos registrados na região.

A operação, batizada de “Bonnie e Clyde” em referência ao famoso casal de criminosos norte-americanos, tem como objetivo principal a prisão preventiva do casal e a apreensão de possíveis provas relacionadas aos crimes cometidos.

O caso está sendo conduzido pela Delegacia de Polícia de Machadinho D’Oeste, com o apoio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Porto Velho. As autoridades ressaltam a importância da colaboração da população para a localização e captura de Aline Izabel Martins da Costa, cuja cooperação é vital para assegurar a justiça e a segurança da comunidade.

Caso tenha informações sobre o paradeiro de Aline Izabel Martins da Costa, entre em contato através do Disque Denúncia pelo número 197 ou pelo telefone de emergência 190.

Ajude a Polícia Civil de Rondônia a garantir a tranquilidade e a ordem pública, colaborando na localização da suspeita. A sua contribuição é fundamental para o sucesso das investigações e para a proteção da comunidade.