Mega-Sena: Números de aposta que levou R$ 117 milhões foram escolhidos por irmã do dono de lotérica

A escolha dos números da aposta que acertou sozinha o concurso da Mega-Sena na noite de terça-feira (31), e que levou o prêmio de R$ 117.557.270,98, foi feita pela irmã do dono da lotérica de Blumenau, no Vale do Itajaí, de onde o bolão com 42 pessoas saiu. Segundo o proprietário do estabelecimento, a mulher é aposentada, gosta bastante de jogos e tem um caderno com os números mais sorteados.