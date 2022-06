Menina denuncia estupro que sofreu dos 3 aos 8 anos após se encorajar por caso de Klara Castanho

Após o pedido da garota, conforme informado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), a polícia foi acionada, nessa segunda (27), por professores da escola em que a menina estuda.

Uma policial foi designada para conversar com a aluna, que relatou os abusos sofridos pelo autor do crime, que na época tinha 15 anos.

Conforme informado ao g1 pela polícia, a mãe da menina sabia do ocorrido, mas alegou não ter acreditado na vítima na época dos abusos. No entanto, com a exposição do caso da atriz Klara Castanho, a menina voltou a relembrar dos traumas e teve coragem em contar para a polícia, disse a mãe da menina em depoimento especial.