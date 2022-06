MS diz que em dois municípios acreanos, mais da metade das crianças estão desnutridas

O Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa em que aponta que cidades do interior do Acre enfrentam problemas de desnutrição em crianças, com maior índice no município de Santa Rosa do Purus, onde quase 60% das crianças passam fome. Jordão é outro município do Acre que apresenta mais da metade das crianças sem alimento suficiente para crescimento saudável.

No Brasil, milhares de crianças de 0 a 9 anos passam fome e, segundo o Ministério da Saúde, 26% desse grupo, ou seja, uma a cada quatro crianças possuem café, almoço e janta todos os dias. Em 2021, cerca de 3 mil crianças nessa faixa etária perderam a vida para a fome.

Segundo os últimos dados do perfil, apontava que em Marechal Thaumaturgo a desnutrição alcançava 21% das crianças; em Assis Brasil 22%; Mâncio Lima e Porto Walter com 23% cada; e em Tarauacá o índice apontava 27% em crianças de até 5 anos.

Na amamentação, os números também são baixos. Nos municípios de Brasileia, Jordão, Plácido de Castro, Sena Madureira e Tarauacá foram constatados que menos de 10% das mães fazem o aleitamento completo. Em Rio Branco o índice chega a 35%.

Insegurança alimentar

A insegurança alimentar é um termo que vem sido usado com frequência nas redes sociais, meios de comunicação e rodas de conversa. O termo se divide em três tipos, sendo eles leve, moderada e grave.

Insegurança alimentar leve ocorre quando existe incerteza sobre a capacidade para conseguir alimentos, a moderada se classifica quando a qualidade dos alimentos e sua variedade está comprometida, a quantidade ingerida está reduzida, quando não há todas as refeições completas. Já a insegurança alimentar grave, atinge-se este ponto quando não são consumidos alimentos durante um dia inteiro ou mais.