Morre Maria das Neves, mãe do vereador Charmes Diniz, em Sena Madureira

Faleceu na madrugada desta quarta-feira (1), em Sena Madureira, a dona Maria das Neves da Silva Diniz, 73 anos de idade, mãe do vereador Charmes Diniz. Segundo consta, a causa da morte foi natural.

Ela era integrante da família Diniz, uma das famílias mais tradicionais de Sena Madureira com uma história marcante no Rio Iaco.

O corpo está sendo velado no Bairro da Vitória, atrás da Secretaria Municipal de saúde.

A direção do presídio emitiu uma nota de solidariedade, visto que, Charmes Diniz e seu irmão Charles Diniz são policiais penais.

NOTA DE PESAR

O Diretor do presídio Evaristo de Morais em Sena Madureira, vem a público manifestar o mais profundo pesar pelo falecimento de Maria das Neve da Silva Diniz – 73 anos, nesta quarta-feira 01 de junho de 2022 as 2h30 da manhã Por morte natural, o velório será na rua: Raimundo Cristino de Sousa ,bairro Vitória atrás da secretaria de saúde, o sepultamento será as 16 horas.

Maria das Neve da Silva Diniz era mãe dos Policias Penais Charme da Silva Diniz e Charles da Silva Diniz que desenvolve suas atividades no Departamento Penitenciário Evaristo de Morais em Sena Madureira.

Rogamos a Deus para que Maria das Neve da Silva Diniz receba a Coroa da salvação prometida a todos que crerem e confessarem que JESUS CRISTO E O SENHOR, e que a família encontre em Cristo Jesus a força necessária para superar esse momento de tristeza e dor.

“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá”. João 11:25-26.

Sena Madureira – AC, 01 de junho de 2022.

Francisco de Assis da Silva Aguiar

Diretor da UPEM.