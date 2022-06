“Não me façam pegar essa praga de atrasar salário e 13º”, diz Gladson em posse de novos professores

Durante a cerimônia de posse de 200 novos professores da rede pública de Ensino, realizada na manhã desta quarta-feira (1), na sede da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE), o governador Gladson Cameli falou sobre os investimentos feitos para garantir melhorias aos servidores públicos.

O chefe do executivo afirmou ainda que a expectativa dos acreanos para os próximos 6 meses é “a melhor”, com base em pesquisas apontadas por ele ao longo do seu discurso.

“Temos feito o possível para garantir dias melhores aos nossos servidores públicos, dando os reajustes e auxílios. Não sou inimigo da Educação, como dizem por aí. Não posso ter ódio do que me ensinou a ler e a entender o mundo. O que peço a vocês é que não me façam pegar essa praga de governador que atrasou salário e 13º. Isso é igual inhaca. Não sai nunca”, disse o gestor, que arrancou gargalhadas do público presente.

“Tenho acompanhado as pesquisas e identificado que a maior parte da população acreana, mais de 70% dela, tem esperanças positivas sobre os próximos 6 meses. Não estou nem falando do presente para não puxar sardinha para mim, mas do futuro e do que dizem as pesquisas”, finalizou.