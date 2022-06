“Pantanal” vai aterrorizar público com bebê diabo após pacto macabro; entenda

O público de “Pantanal” já sabe que Trindade (Gabriel Sater) fez um pacto com o demônio, e vários personagens já estão começando a ficar desconfortáveis com o tom sobrenatural do peão. A situação irá se complicar nos próximos capítulos de “Pantanal”, quando Irma engravidar do peão.

Por enquanto, a tia de Jove está interessada em José Lucas, especialmente pela semelhança entre ele e o pai, José Leôncio. Aos poucos, entretanto, Irma se envolverá com Trindade e terá que decidir o que fazer após engravidar do “bebê diabo”.

Nos próximos capítulos, Juma também terá que tomar novas decisões ao decidir voltar para a tapera e se separar de Jove. Triste com a desilusão amorosa, o peão irá focar seus esforços em conseguir conquistar o afeto e o respeito do pai como peão.

Entenda o pacto de Trindade

Um diálogo de Trindade (Gabriel Sater), Joventino (Jesuíta Barbosa) e José Lucas (Irandhir Santos) em “Pantanal” deixou o público arrepiado. Enquanto os peões seguiam em comitiva, o violeiro recebeu um aviso do diabo e resolveu compartilhar com os companheiros. Jove só faltou passar mal de medo!

“Tem chuva grande vindo de lá”, iniciou Trindade. “Que conversa é essa? Se Deus quiser será chuva passageira”, respondeu Zé Lucas. “Não é não. É chuva das grossas. A gente devia voltar”, garantiu o peão.

Joventino ouviu a conversa e se negou a voltar para casa. Trindade, então, continuou: “Você não vai gostar de onde esse caminho vai te levar. Não sou eu quem tá dizendo isso. Vem chuva das grandes de lá”.

Em busca de mais informações, Zé Lucas quis saber o que o diabo estava mostrando para Trindade. “O rio tá bufando de raiva pra tudo que é lado. As pessoas estão largando suas casas tudo para trás. Até os cachorros estão nadando naquela água vermelha, as galinhas de cima dos telhados das casas. Tem as criancinhas brincando na enxurrada, achando que não tem perigo nenhum”.

Com medo, Jove pediu para Trindade parar com a brincadeira. O peão olhou nos olhos do filho de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) e afirmou que ele é o único que brinca ali. “Aqui não é Trindade falando”, avisou, sem pestanejar. “É o diabo que tá falando pela boca dele”, concluiu Zé Lucas, pegando as coisas para voltar para casa na mesma hora.

A cena repercutiu nas redes sociais. Alguns internautas disseram que sentiram medo do personagem de Gabriel Sater. Outros acharam engraçado que o diabo acabou sendo amigo deles, pois avisou que algo ruim aconteceria caso não voltassem para casa. Vale lembrar que, antes disso, Trindade já havia comentado sobre seu pacto com o diabo. Ele chegou a sentir cheiro de morte quando Tibério (Guito) levou a facada de Levi (Leandro Lima).