Peruca, óculos e máscara: veja como invadiram apartamento de Carlinhos

O apresentador da Record TV Luiz Bacci divulgou novas informações sobre o furto de joias e artigos de luxo avaliados em quase R$ 5 milhões que aconteceu no apartamento do empresário e digital influencer Carlinhos Maia, no dia (29/5), em Alagoas (Maceió). Digna de uma cena de novela, os bandidos pularam o muro do condomínio, usaram perucas e óculos escuros para despistar a segurança do local.

Apesar do condomínio ficar anexo ao mais luxuoso e famoso hotel de Alagoas, o Ritz Lagoa da Anta, os responsáveis pela segurança do local não conseguiram notar o momento da invasão.

Nas imagens que foram adquiridas por Bacci, é possível notar que duas pessoas com peruca e óculos escuro pulam o muro do prédio e em momento algum são parados por seguranças ou demais moradores.

A polícia ainda não conseguiu definir se eles são um casal (como haviam divulgado antes) e também trabalha com a hipótese de um dos dois ser um homem vestido com roupas femininas.

As primeiras imagens flagradas pelas câmeras de segurança registram os criminosos na garagem do primeiro piso do condomínio. Eles entraram com os rostos cobertos, usando bonés e aparentemente com máscaras de proteção contra a Covid-19.

Após isso, os gatunos seguem pela escada direto para o quarto andar, onde moram Carlinhos Maia e o esposo Lucas Guimarães.

Em todo o percurso, os ladrões dão uma série de indícios de que conheciam bem a disposição do sistema de câmeras de segurança do local. Os dois sabiam onde seriam filmados e onde estavam os pontos cegos no perímetro gravado.

Ainda segundo as novas informações do apresentador do Cidade Alerta, outro detalhe curioso que faz a polícia acreditar que se trata de uma quadrilha especializada em assaltos na região é o fato de que algumas das câmeras ficaram com a imagem embaçada durante a invasão.

Isso acontece quando criminosos apontam uma lanterna, talvez do celular, para as câmeras. Dessa forma, muitas imagens foram prejudicadas. Ou seja, são bandidos que se prepararam muito bem para o assalto.

O último registro em vídeo mostra os bandidos deixando o condomínio também pulando o muro, sem ser parado em momento algum por ninguém, com uma mochila contendo as jóias e o cofre inteiro dentro dela.

A polícia trabalhava, inicialmente, com uma investigação com pessoas sem relacionamento com Carlinhos, mas após o arrombamento fake ter sido descoberto, tudo mudou.

Como a coluna LeoDias já divulgou em primeira mão antes, os dois ladrões digitaram a senha para liberar a fechadura eletrônica e os únicos que tinham acesso a ela (além dos donos do imóvel), eram duas empregadas domésticas, dois seguranças e a empresário de Maia. A polícia segue investigando e a coluna acompanhando de perto as atualizações do caso.