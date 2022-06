PM prende assaltantes após roubo em Rio Branco e cachorro de suspeito vai parar da delegacia

O monitorado por tornozeleira eletrônica Adriano Souza Silva, 34 anos, e Francisco Costa dos Santos, 35, foram presos acusados de assalto na noite deste sábado (11), na rua Jephete Maia no Conjunto Guiomard Santos, na Região do bairro Bosque em Rio Branco. Na mesma ação, um cachorro, identificado como Spike, foi conduzido para a delegacia junto com o dono Francisco.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição do do 1° Batalhão estava em patrulhamento de rotina pela região, quando foram acionados via Copom, para atender uma ocorrência de roubo na rua Jephete Maia.

Ao chegar no local, os policiais encontraram Francisco com uma faca e um simulado de cor preta (arma de brinquedo), que havia acabado de tentar roubar uma pessoa. Na companhia de Francisco estava o seu cachorro Spike, que foi conduzido também para a delegacia com o seu dono.

Mais a frente, na mesma na rua, um condutor de um carro estava trafegando quando encostou em uma bicicleta de cor roxa, que estava sendo conduzida por Adriano, que estava tentando roubar outra pessoa e foi forçado a parar. A guarnição chegou logo após e deteve Adriano. Na revista pessoal foi encontrado um simulacro (arma de brinquedo) de cor prata, com o monitorado.

Testemunhas afirmam que tanto Francisco, quanto Adriano e o cachorro Spike, estavam na mesma situação do crime na tentativa de roubo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Francisco e Adriano, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o cachorro Spike, os simulacros e a faca, para a tomada das medidas cabíveis.

Francisco afirma ser morador de rua e não ter nada a ver com o crime e pede que a polícia cuide do seu cachorro durante sua passagem pela delegacia. O delegado plantonista deverá decidir o que fará com o animal nas próximas horas.