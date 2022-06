Porto Acre realiza o primeiro Fórum Municipal da Juventude em junho

A Prefeitura de Porto Acre através do Departamento da Juventude, vinculado ao Gabinete do Prefeito de Comunicação Social, realiza o 1º Fórum Municipal da Juventude no próximo sábado, 10 de junho, das 8h às 11h, no plenário da Câmara Municipal. O município é o único do Estado a realizar um fórum municipal da juventude em 2022.

Para o chefe do Departamento da Juventude, Melque Alves, o próximo passo é buscar ser o primeiro município acreano a assinar o termo interfederativo com o Governo Federal.

“Isso vai dar entrada do município no Sistema Nacional da Juventude (SINAJUVE). Seremos o primeiro município do Acre a participar. Estamos enquadrados dentro das exigências da Secretaria Nacional da Juventude, fizemos a Lei Municipal, chamamos o Fórum e vamos montar o conselho municipal”, diz o chefe do departamento.

O Fórum trata-se de um processo de eleição do primeiro Conselho Municipal da Juventude, através da Lei da Juventude Municipal 642/2021, que trata sobre o Fórum e criação do Conselho.

“É importante que a juventude do interior busque essa entrada. A participação será para a sociedade civil organizada, público de 16 e 29 anos e Poder Executivo. O conselho será formado com 50% do Poder Público e 50% da sociedade civil organizada. Serão distribuídas 14 cadeiras nesse formato. Além de ser aberto para a sociedade na função de observação”, explica Melque Alves.