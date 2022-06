PSDB pede Marcia Bittar como vice de Gladson em defesa da unidade política do grupo governista

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no Acre emitiu uma nota, nesta quarta-feira (29), em apoio ao governador Gladson Cameli (PP) e com um pedido de unidade dos partidos da base governista.

Na nota, o PSDB segue o que outros partidos da base já fizeram e indica o nome da professora Marcia Bittar (PL) para a vaga de vice na chapa de Gladson.

“Em nome da unidade que nos permitirá vencer e bem governar, o PSDB do Acre se manifesta em apoio à indicação do Partido Liberal (PL), que indica o nome de Márcia Bittar ao cargo de vice na chapa de Gladson Cameli, e RECOMENDA ao governador que use de sua sabedoria para manter no seu entorno aqueles que lhe ajudaram a chegar ao Palácio Rio Branco”, diz um trecho da nota.

Leia a nota na íntegra:

MANIFESTAÇÃO PÚBLICA EM DEFESA DA UNIDADE POLÍTICA

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) é um dos únicos partidos, senão o único, que jamais esteve indeciso quanto a permanecer na base de apoio do governador Gladson Cameli, sempre manifestando clara e convicta defesa à sua candidatura e, acima de tudo, a esse projeto político que nós levamos ao poder, conjuntamente, em 2018.

Alguns partidos que aderiram à base nos últimos anos, quando viram a oportunidade de se abraçar a um poste que lhes fornecesse luz, talvez não saibam aquilo que foi construído. Aliás, talvez não. Certamente não sabem, pois estavam empenhados em eleger o candidato oponente quando estávamos construindo a candidatura de Gladson Cameli numa frente ampla de partidos que se manteram resilientes durante 20 anos.

Para quem sempre esteve aliançado e se alimentando das benesses oferecidas por forças políticas do passado, vê-las voltar ao poder não deve ser problema. Por isso, estranho seria se esses ditos “aliados” estivessem empenhados na manutenção daquilo que nós construímos e que eles, desde o princípio, lutaram para derrotar. Estranho não é que permaneçam trabalhando pelas sombras, arquitetando o caos e parasitariamente sobrevivendo de quem ora tem fatias do poder para lhes oferecer.

O senador Márcio Bittar, diferentemente, sempre demonstrou pública lealdade ao governador Gladson Cameli, possuindo, assim como o nosso governador, suas impressões digitais na construção e fortalecimento do nosso partido no Acre, e, além disso, na manutenção do projeto político que fazemos parte, sempre buscando fazer construções capazes de aproximar e respeitar aos aliados, para fortalecimento do nosso candidato majoritário ao governo do estado.

O cenário de isolamento do governador, a que muitas vozes inconsequentes têm feito coro, não pode ser referendado. Sozinho, não se ganha eleição e tampouco se governa. Quem hoje é defensor dessa desconstrução política sistematizada, será o primeiro a abandonar o barco na primeira tempestade. O governador pode e deve buscar minimizar os efeitos e afastar de si a chance de se ver nesse cenário de puro deserto, restando perto de si apenas alguns cameleões que mudam de cor a cada quatro anos.

Como membro da aliança que levou Gladson Cameli ao governo e que deseja vê-lo governador outra vez, como um dos únicos grandes partidos que não tem demandas na chapa majoritária, e, em nome da unidade que nos permitirá vencer e bem governar, o PSDB do Acre se manifesta em apoio à indicação do Partido Liberal (PL), que indica o nome de Márcia Bittar ao cargo de vice na chapa de Gladson Cameli, e RECOMENDA ao governador que use de sua sabedoria para manter no seu entorno aqueles que lhe ajudaram a chegar ao Palácio Rio Branco e que têm feito tudo aquilo que lhes é cabível para fazê-lo, mais uma vez, o nosso governador.

Rio Branco, 29 de junho de 2022.

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

Diretório Regional do Acre