Sem Ana Maria, Plantão Globo invade Mais Você e revela demissão brutal: “Agora”

Com Ana Maria longe do Brasil, o Plantão Globo invadiu a atração para trazer as últimas notícias do país. O Mais Você foi interrompido por conta de uma informação, na última segunda (20).

Talitha Morete e Fabrício necessitaram parar os temas do programa. Tudo para revelarem a demissão do presidente da Petrobras, José Mauro Coelho. Quem estava de plantão foi Alan Severiano.

“Agora a gente vai interromper rapidinho para abrir espaço para o Jornalismo. O Alan Severiano está na redação do ‘Jornal Hoje’ com informações sobre a Petrobras”, declarou Talitha. O jornalista então deu as informações. “A Petrobras anunciou que o presidente da empresa, José Mauro Coelho, pediu demissão”, explicou Alan no Plantão Globo.

“Ele foi o terceiro presidente da Petrobras no governo Bolsonaro. A saída do presidente da empresa vem três dias depois de a Petrobras anunciar o aumento no preço dos combustíveis”, prosseguiu. Alan Severiano também disse qual é a situação no decorrer da entrada no Mais Você. “A gasolina subiu 5% nas refinarias, e o diesel, 14%”, explicou ele.

Plantão Globo invade programa

“A empresa, sendo assim, anunciou que analisará nomeação de presidente interino”, prosseguiu. Vale dizer que o Plantão tem uma vinheta que deixa todos apreensivos assim que aparece. O informativo geralmente invade a grade, interrompendo programas, para dar informações pesadas.

Dessa forma, o clima tenso se instala entre quem assiste. Em 2021, quem virou notícia certamente foi uma calamidade que deixou o Brasil de joelhos. Isso porque a artista Marília Mendonça acabou falecendo. Em resumo, em uma das aparições do Plantão Globo, a informação foi de um acidente de avião a caminho de show. A artista sertaneja faleceu com apenas 26 anos. Deixando em suma o país de luto.