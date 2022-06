Sena joga bem e supera os atuais campeões pelo sub-20

Com um futebol aplicado contra o Andirá, o Sena Madureira, após duas derrotas seguidas na fase classificatória do Campeonato Acreano de Futebol Sub-20, conquistou na tarde e noite desta quarta-feira (1º), sua primeira vitória na competição.

Com o triunfo sobre o Morcego, o time do Vale do Iaco chegou aos três pontos ganhos em três jogos disputados, mas o suficiente para o time dividir a terceira posição na tabela de classificação da chave B com o próprio Andirá. O Imperador Galvez, com dois pontos, é o quinto e último na classificação.

Jogo

No primeiro tempo de bola rolando, o time visitante já mostrou seu cartão de visita nos primeiros minutos. Sólido na defesa, a equipe do técnico Artur de Oliveira era bem mais agressiva na busca do gol em relação ao time morcegueiro.

Na etapa complementar de partida, o confronto seguiu com o time da cidade de Sena Madureira melhor e o gol da vitória saiu numa jogada individual do atacante Alif. O atleta avançou entre a defesa do Morcego e soltou o pé. A bola deslizou no gramado e ganhou o canto direito do goleiro andiraense Raimundo Borges.

Com a derrota parcial, o atual campeão da categoria tentou ainda uma pressão na busca do empate contra o time visitante, mas esbarrou na falta de pontaria de seus jogadores de linha de frente e ainda nas boas defesas do goleiro Paiva.

Próximos jogos

04/06

Local: Florestão

14h – Independência X Atlético Acreano

16h – Rio Branco X São Francisco Florestão

18h – Galvez X Andirá Florestão

08/06

Local: Florestão

14:30 – Vasco da Gama X Náuas Florestão

16:30 – Plácido de Castro X Humaitá