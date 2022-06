Simaria deixa quase tudo mostrando em vestido transparente e parte íntima escapa: “Abusou”

Recentemente a cantora Simaria teve seu nome envolvido em polêmicas. Em resumo, a situação entre ela e Simone não está nada boa. Contudo, mesmo afastada da dupla, a cantora faz questão de compartilhar seu dia nas redes sociais. Dessa forma, a musa pousou com um vestido transparente e mostrou demais.

Sendo assim, em um clique a musa do sertanejo esbanjou sensualidade. Isso porque, ela optou por um look chamativo. Um vestido transparente, repleto de pedraria e uma fenda deixando as pernas em evidência.

Além disso, ela optou por não usar sutiã. Portanto, deixou tudo em evidência. Os fãs babaram com a ousadia de Simaria. Vale lembrar que está sempre atenta ao mundo fashion, inclusive recebe comparações com Kim Kardashian.

“Como estão biluxas e biluxos? Uma noite de paz a vocês”, escreveu ela na legenda do Twitter. Ao que tudo indica, a sertaneja faz questão de manter a conexão com os fãs.

Em suma, a cantora está longe do palco devido toda polêmica. Sua assessoria informou que ela está cuidando da sua saúde. Dessa forma, Simone, sua irmã, está tocando os compromissos da dupla.

Portanto, os fãs estão morrendo de saudade da cantora nos palcos. Nos comentários eles fizeram questão de deixar claro.

Nos comentários, os fãs babaram pela beleza única e pediram a volta da sertaneja na dupla. “Linda”, babou um. “Você faz falta”, disse outro. “Saudade, rainha”, comentou mais um. “Abusou no look”, comentou um admirador.

Simaria não se cala e, após jogar tudo no ventilador sobre Simone, desabafa: “Nunca vou cansar”

A cantora deu uma entrevista para lá de chocante. Para quem não se lembra ela fez duras críticas à irmã, Simone. Em resumo, tudo aconteceu durante entrevista ao Léo Dias.

“É incrível, nós somos irmãs. É eterno. Uma é empreendedora, muito empreendedora, eu vejo lá na frente. E para a outra está tudo bem.”, disse. Sobre a situação no Programa do Ratinho, a cantora descreve como um “pedido de socorro”. “Tudo o que eu vou fazer, sou recriminada pela Simone. Você tem noção do que é passar 20 anos sendo mandada calar a boca? (…) eu passei a minha vida inteira concordando que a Simone é incrível e a Simaria é uma desgraça”, afirmou.