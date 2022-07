8º BPM realiza aula inaugural do projeto Guarda Mirim, em Sena Madureira; 60 crianças atendidas

O 8º Batalhão da Polícia Militar de Sena Madureira promoveu neste sábado (30), no auditório da Escola de ensino médio Dom Júlio Mattioli, a aula inaugural do projeto Guarda Mirim que neste ano atende 60 crianças de diversos Bairros do município.

A retomada do projeto se deu em clima de bastante entusiasmo já que, por conta da pandemia, o mesmo tinha sido interrompido em anos anteriores. Ao todo, se inscreveram 152 crianças, entre homens e mulheres. A seleção das vagas seguiu o critério da renda familiar.

De acordo com a Tenente Ivanise Pontes, as aulas ocorrerão duas vezes por semana, onde várias instruções serão repassadas aos participantes. “Trataremos sobre prevenção de delitos, primeiros socorros, chefia e liderança, educação cidadã, dentre outros. O projeto objetiva promover uma educação moral, cívica e cidadã.

Estabelecer uma consciência social e comunitária e formar nessa criança um espírito de solidariedade para que possa entender que o bem do outro também é o seu próprio bem”, salientou.

Sobre a aula inaugural, Ivanise Pontes destacou: “Hoje nós selamos, com muita alegria este momento impar na vida de 60 crianças: Aula inaugural da guarda Mirim 2022 do 8°BPM. Aos colaboradores civis e miliares, a nossa gratidão; aos pais nosso obrigado pela confiança e aos nosso alunos Mirins, nossa admiração e respeito”.

Antes da pandemia provocada pela covid-19, o Guarda Mirim desenvolveu atividades em Sena Madureira de 2010 a 2016. Nesse ínterim, foram atendidos 350 adolescentes. “Desse total, alguns já estão incluídos no mercado de trabalho. Isso, pra nós, é muito significante”, completou.

O projeto Guarda Mirim, da Polícia Militar de Sena Madureira, está ancorado nos seguintes princípios: Hierarquia, disciplina, respeito e solidariedade. Nesse formato, pretende-se que a criança volte para a sua comunidade podendo ser um agente de transformação.

Veja a galeria de fotos: