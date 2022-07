Abertas as inscrições para candidatas a Rainha do Rodeio da ExpoAcre 2022

Uma das tradições da Expoacre é a escolha da Rainha do Rodeio, concurso famoso por divulgar empresas e fazendas por meio de belas candidatas que representam a beleza, inteligência e carisma da mulher acreana durante a maior feira de agronegócio do estado, em Rio Branco.

A cada nova edição, cresce o número de garotas interessadas em participar da competição, que tem como organizadores os colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan. Em 2019 foi realizada a última edição do evento, interrompido nos dois anos seguintes devido à pandemia. Este ano foram registradas 40 inscritas na disputa.

A edição 2022 traz novidades. “As rainhas eleitas nos municípios poderão concorrer ao título de Rainha do Rodeio na capital. Não participarão da pré-seletiva, irão direto para a fase final, tendo em vista já terem participado da seletiva no município de origem”, informou Roberta.

A pré-seletiva será realizada no sábado, 16, durante a Festa do Peão de Boiadeiro, no buffet Gran Reserva, com a presença de jurados, imprensa, fazendeiros, convidados e torcidas organizadas.

Já a escolha da Rainha do Rodeio está agendada para o sábado, 23, em frente ao Palácio Rio Branco, e será uma festa popular, com corpo de jurados e torcida da população em geral.

A vencedora, além de receber vários prêmios, ainda vai ostentar a faixa de Rainha do Rodeio durante toda a Expoacre 2022, participando da Cavalgada, na abertura da feira, e do circuito de rodeio.

As moças que desejarem participar do evento poderão se inscrever virtualmente pelo Instagram @rainhadorodeioexpoacre ou presencialmente na Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), na Rua Rui Barbosa, nº 450, Centro, no antigo Hotel Pinheiro, das 8 às 13h, até segunda-feira, 11.