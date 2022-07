Amanda Diniz se despede do reinado de Rainha da ExpoAcre: “momento ímpar na minha vida”

A rainha do rodeio da ExpoAcre, Amanda Diniz que ganhou o concurso de beleza no ano de 2019, fez um post emocionado no Instagram se despedindo do reinado e relembrando que nunca imaginou chegar tão longe.

Natural de Sena Madureira, Amanda iniciou sua trajetória na ExpoSena, onde foi coroada rainha da feira em concurso no município, hoje a acreana já acumula quatro faixas, sendo considera a ‘rainha das rainhas’ no segmento country.

Nos comentários da postagem, os seguidores comentaram sobre a dificuldade do reinado da psicóloga, que enfrentou várias adversidades, entre elas, a paralisação da feira por conta da pandemia.

Na legenda a acreana agradeceu e falou da consagração do reinado em sua vida: “Em clima de despedida compartilho com vocês os últimos momentos como rainha do rodeio

@expoacre2022. Desde 2019 com o título X2! Obrigada a todos que fizeram parte desse momento ímpar em minha vida”.

Quero agradecer as marcas Senepol Taquari e Amazon Cooffe Prime que patrocinaram a nossa rainha em sua caminhada. Gratidão! Veja cliques da penúltima apresentação da Rainha: