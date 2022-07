Ao ContilNet, compositor acreano revela música inédita feita para Juh Vellegas; ouça

O cantor, compositor, repórter e produtor cultural Tony Ferreira, de 54 anos, compartilhou com exclusividade sua nova música de trabalho. A nova canção é uma homenagem à influenciadora acreana Juliana Vellegas, conhecida nas redes sociais como Juh Vellegas.

Tony Ferreira canta há 37 anos no Acre e começou a compor há três anos, depois que perdeu seu filho. O seu novo hit é inspirado nas origens de Juh Vellegas. A melodia da música tem swing de cúmbia e reggaeton, além da composição exaltar as qualidades da influenciadora acreana. A coluna Douglas Richer conversou com Tony na tarde desta sexta-feira (22), que revelou como aconteceu a inspiração para escrever a música para Juh Vellegas.

“A minha esposa segue ela, agora estou seguindo também, e eu via ela rindo por tudo, e eu no computador escrevendo música, ou fazendo os projetos culturais, ou tirando notas fiscais do serviço que eu presto para minha empresa, quando eu vi a Juliana rindo, aquela risada dela, eu perguntei para minha esposa quem era essa pessoa que rir por tudo, daí ela me apresentou a Juh Vellegas”.

“Aí eu ficava brincando: “Rapaz, essa mulher não tem problema na vida, não. Ela rir por tudo. Ela tira graça com o marido. Acho que se levar uma topada, vai rir também. De tudo ela faz graça”. Daí eu fui prestando atenção e fui vendo, ela é uma mulher bonita e quando a vi elas fazendo ações sociais – porque que eu sou um cara muito humano e gosto de ajudar as pessoas -, pensei, “Poxa, ela não é só uma mulher bonita, engraçada, que tira onda com o marido, com ela mesmo. Ela ri dela mesmo, até do pai, então, eu acho ela uma mulher diferenciada”.

“Além dela ter todas as qualidades que eu admiro, de ser engraçada, sensual e bonita, isso não impede que a gente ache isso dela, mesmo sendo ela sendo casada, porque eu não tô com falta de respeito. Além de tudo isso, acho ela muito engraçada, ela não tem tempo ruim, é todo tempo para cima. E vou dizer mais, o lado muito positivo de influenciadoras como ela, pessoas que têm ajudado muita gente, não só nos seus negócios, mas no combate à ansiedade, depressão. Como não tem cura, as postagens ajudam a quem tem conviver com a descontração que ela posta”.

Questionado sobre ciúmes com a patroa, Tony teve o apoio da esposa Andréia Cardoso, que também ganhou música do maridão.

“Com uma letra dessa exaltando uma mulher bonita de fato, a minha esposa só deu força e permitiu porque também fiz a dela já há alguns meses. Já pensou o cara fazer música para uma mulher sem nunca ter feito para esposa? Seria peia na certa”

Após perder o filho, o feijoense encontrou ajuda nas composições e fez uma canção para homenagear o primogênito, José Ramon, que faleceu após uma tentativa de assalto.

No dia 10 de dezembro de 2018, ele se viu em uma situação que jamais imaginara. O filho de Tony, na época com 26 anos, José Ramon sofreu uma tentativa de assalto e acabou sendo alvejado com disparos de arma de fogo. Aquela data nunca mais saiu de sua cabeça.

Em entrevista exclusiva para este colunista, Tony contou que após a perda do filho, ele escreveu uma música com uma reflexão sobre dia do ocorrido e também sobre algumas amizades que se afastaram.

“Minha casa tava cheia de músicos, artistas, bandas, no dia que ele levou o tiro, eu conto nessa letra, que eu precisei ir para o hospital quando ele levou o tiro 22h da noite, os amigos foram continuar a festa em outro lugar, e fui sozinho com minha esposa para o hospital. E alguns desses tais amigos, foi a última vez que eu os vi, e isso já tem mais de três anos. É uma coisa muito chata a gente achar que tem amigos e na hora que precisa não tem. Aí eu fiz essa canção dizendo que Jesus é o único amigo fiel. Os que eu pensava que eram amigos, não eram”.

Ouça canção que Tony fez para o filho: