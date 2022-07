Artista do The Voice é achado morto aos 41 anos depois de luta contra vício: “Infelizmente”

Uma estrela do The Voice acabou falecendo e deixando todos espantados em seu país.

Isso porque na semana passada, 19, houve a notícia do falecimento de uma estrela do programa estadunidense.

É o cantor Nolan Neal, aos 41 anos. De acordo com notícias da imprensa dos EUA, o cadáver do rapaz foi achado no quarto onde vivia, em Nashville, por um primo.

A razão do falecimento do candidato do The Voice americano não foi exposta até agora, porém a polícia que investiga o incidente achou um resíduo suspeito na cama de Nolan Neal, perto de uma palheta de guitarra. O artista já tinha ditp abertamente a respeito do abuso de drogas e sua batalha contra isso.

Fora o The Voice, ele também foi no ‘America’s Got Talent’, outro programa de música, que no Brasil é o Ídolos. Há dois anos atrás, o artista disse que ainda batalhava contra a doença em papo com canal. Neal disse além disso que utilizou substâncias enquanto estava no reality.

Participante do The Voice morre

De acordo com o primo que achou o corpo, Neal parou com isso enquanto viveu ao seu lado por quatro meses, antes da quarentena do Covid. Na ocasião, também estava firme nas composições. Embora a causa do falecimento ainda não ser declarada oficialmente, o primo do famoso falou que Neal do The Voice perdeu essa luta.

“Infelizmente, ele sucumbiu à sua batalha contra o abuso de substâncias”, explicou. Ele chegou nas últimas fases do dois programas, estando no time de Adam Levine, cantor do Maroon Five.