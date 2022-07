Bittar não quer aliança com Gladson, mas admite que União Brasil tenta retomar parceria

Que o presidente estadual do União Brasil e senador licenciado, Marcio Bittar, não está gostando nada do tratamento dado ao grupo dele por parte do governador Gladson Cameli não é novidade. A questão é que os diálogos sobre o apoio do partido à releição de Cameli estão avançando em Brasília.

“Se o partido decidir, eu vou ter que respeitar”, disse Bittar sobre possível retomada da aproximação com Gladson, mediada pelo alto escalão do União Brasil na capital federal.

“Eu recebi uma ligação do Flávio Bolsonaro e depois do Antônio Rueda. Eles queriam saber se eu concordava com uma reunião sobre a aliança com Gladson, em acordo definido anteriormente. Meu coração não quer mais estar com o governo, ultrapassaram os limites, mas eu autorizei que fizessem a reunião”, afirmou Marcio.

“Por mim, Marcio Bittar, não tem volta, eu não quero mais. Mas eu não posso falar somente por mim, não sou sozinho. Se a reunião retomar o acordo feito antes, vou respeitar”, admitiu Márcio Bittar.

Bittar lamentou que a política acreana esteja gastanto 90% do tempo com brigas. “Isso ainda me surpreende muito. Confesso que trazer recurso pro Acre e ajudar a resolver problemas em Brasília me dá muito mais prazer do que estar aqui nesse vai e vem”, finalizou.