Boninho teria ameaçado deixar a Globo durante demissão de Ana Furtado

A TV Globo estaria vivendo um momento delicado e de impasse com o executivo de entretenimento – Boninho – após a demissão de Ana Furtado, esposa do diretor. F

ontes seguras deste colunista que transitam entre o executivo da emissora garantem que durante tentativas para manter a apresentora dentro do quadro de apresentadores da casa Boninho teria informado a emissora que também pensa em deixar o cargo agora por motivos pessoais.

O clima estaria pesado entre o diretor e a amissora e uma grande insegurança passou a preocupar a Globo, principalmente em relação ao principal faturamente da casa, o reality Big Brother Brasil, uma vez que a próxima edição já vem sendo planejada sob a direção direta de Boninho, sem que a amissora tenha agora tempo hábil para substituí-lo.

Ainda de acordo com essas fontes, a demissão de Ana Furtado já estava sendo planejada desde a contratação da apresentadora Maria Beltrão para o ‘É de Casa’. Atento ao movimento, Boninho teria alocado Ana Furtado na Dança dos Famosos para ganhar tempo e apresentar à emissora um novo projeto para a esposa.

Essas mesmas fontes que trouxeram a este colunista com exclusividade e com meses de antecedência – noticiado em primeira mão – que Fausto Silva, Sílvio de Abreu, Tiago Leifert e Antônio Fagundes seriam desligados do canal, e também que Fátima Bernardes deixaria a apresentação do Encontro, além de muitas outras movimentações na emissora.

Desde então um novo projeto para Ana Furtado estaria sendo apresentado para emissora, para que a apresentadora pudesse ocupar pelo menos 50 minutos da programação aos sábados a tarde.

Segundo fontes que também estão dentro da direção de contratos da emissora, a proposta estaria sendo recusada, uma vez que a Globo pensa em diversificar a programação com novos apresentadores, como foi o caso da contratação de Marcos Mion e Ivete Sangalo para os finais de semana na casa.

A Globo não descarta inserir um novo apresentador em um novo programa aos sábados. Entretanto, as informações que chegam a este colunista é que o nome de Sabrina Sato estaria sendo cotado para esse objetivo, bem como o nome de Maísa Silva para em possível retorno do Vídeo Show.

A estratégia da Globo seria trabalhar agora com nomes que possuem mais apelo popular e forte engajamento entre os jovens nas redes sociais, além de altíssimo potencial comercial. Ainda sim havia muitas expectativas e esperanças que durante a participação de Ana Furtado na Dança dos Famosos o projeto poderia ser aprovado ao longo das negociações.

Nesta segunda-feira (11) a notícia sobre a demissão de Ana Furtado teria caído como uma bomba no colo da apresentadora e do diretor de entretenimento. Com uma folha salarial que girava em torno de R$ 400 mil mensais, a cúpula da Globo determinou – em alinhamento com estratégias do setor financeiro da emissora – a demissão de Ana.

Fontes garantem que Boninho teria feito de tudo para segurar Ana Furtado na emissora, mas que os argumentos não foram aceitos, até que Boninho teria informado que a Globo poderia, nesse caso, pensar também em um novo diretor de entretenimento.

O clima teria ficado extremamente delicado nos bastidores. Este colunista recebeu a informação de que o diretor teria, assim como Fátima Bernardes, embasado sua decisão em novos objetivos para sua vida pessoal.

Neste diálogo, fontes detalharam que o diretor teria legado que desejava descansar e realizar também alguns desejos em torno da sua vida pessoal. Uma grande preocupação estaria instalada agora na Globo em relação ao Big Brother Brasil, e por isso diversas negociações estariam ocorrendo na emissora para segurar Boninho até a próxima edição do Big Brother Brasil, que já está em fase de produção dentro da emissora.

Preocupada, a cúpula da Globo teria feito uma proposta para o diretor para tentar contornar o problema, ou até mesmo ganhar tempo para tentar resolver o impasse da melhor questão. Fontes ligadas ao executivo da empresa garantem que a Globo teria apresentado ao diretor um plano para que ele saísse de férias por um tempo até, no máximo, em outubro.

Enquanto isso a produção do Big Brother continuaria a todo vapor até o seu retorno. Seria um tempo para que Boninho pudesse descansar e focar em seus alinhamentos pessoais, conforme ele mesmo teria passado para a emissora.

AO canal dos Marinhos teria oferecido dentro dessa nova proposta o montante de R$ 4 milhões para que Boninho permanecesse na direção da casa e continuasse na direção direta do Big Brother Brasil. Neste caso, o diretor teria hoje o maior salário da casa dentro desse cargo.

Essas mesmas fontes garantem também que o diretor estaria preocupado em aceitar e cair numa possível manobra da Globo para descartá-lo assim que a próxima edição do reality terminasse.

Apesar de Boninho ser o diretor geral de entretenimento da Globo, diferente do Big Brother, outros programas como o É de Casa, Encontro, Mais Você e The Voice possuem seus diretores diretores diretos, o que não os impossibilita de serem executados sem o diretor. Já o Big Brother Brasil, além da direção geral também tem a direção direta de Boninho.

De acordo com a apuração deste colunista, o problema permaneceria como um impasse dentro da Globo. Nenhuma negociação teria apagado ainda esse incêndio depois que Boninho teria ameaçado deixar a emissora.

Diversas reuniões estariam ocorrendo agora na cúpula da Globo para tentar ajeitar essa confusão e mal estar entre o diretor e a emissora. Nos bastidores da Globo comenta-se agora apenas uma certeza: que esse impasse precisa ser resolvido o quanto antes para não prejudicar o andamento e os planos comerciais que giram em torno da próxima edição do Big Brother Brasil.

Ainda de acordo com fontes do executivo da Globo, a emissora entenderia que o recado de Boninho, no final de tudo, não passaria de uma “espécie de chantagem” para tentar segurar Ana Furtado no ar, mas nem por isso a emissora achou melhor deixar de pensar numa estratégia e em uma proposta caso essa atitude, de fato, aconteça.

Boninho negou todas as informações deste colunista em comunicado enviado ao programa A Tarde é sua, onde este mesmo colunista noticiou as informações contidas nesta nota.