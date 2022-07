Covid-19: escola de ensino médio suspende aulas em Sena Madureira

A equipe gestora da Escola de Ensino Médio Dom Júlio Mattioli, em Sena Madureira, decidiu suspender nesta semana as aulas presenciais por um período de 10 dias. Um dos alunos do turno da manhã testou positivo para a covid-19.

De acordo com o professor Zezinho Pinheiro, atualmente respondendo pela direção da escola, a norma atende à risca o protocolo sanitário. “As aulas estão suspensas tanto na parte da manhã quanto da tarde. Estamos tomando todas as medidas necessárias e seguindo orientação das autoridades da área da saúde. Suspender as aulas não era o que a gente queria, mas se faz necessário nesse momento”, frisou.

Nesse período em que não haverá aulas presenciais, a escola será desinfectada, dentre outras medidas.

Sena Madureira, a exemplo de outras cidades Acreanas, voltou a registrar casos da covid-19. De terça-feira para quarta-feira foram 34 casos confirmados. Apesar disso, não há nenhum morador internado no Hospital local.