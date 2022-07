Cristiano Ronaldo: médica diz que botox no pênis é improvável

De acordo com o jornal espanhol La Razón, o jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, 37 anos, aplica botox no pênis com o objetivo de aumentar o órgão. A publicação viralizou logo que foi publicada, repercutindo em diversos veículos europeus. Contudo, o craque português não se pronunciou até o momento sobre o assunto.

Para a médica Barbara Carneiro, especialista em dermatologia e medicina estética, essa notícia não faz sentido algum, uma vez que a toxina botulínica serve para relaxar o músculo e não ao contrário. “O uso do botox no pênis ocasionaria um prejuízo inclusive na ereção. Existem casos de aplicação na bolsa escrotal, mas no pênis não. Só se ele quisesse deixar o pênis relaxado, o que não parece o caso”, justifica.

Aplicado na bolsa escrotal, o botox deixaria a pele mais lisa, dando a impressão de uma bolsa escrotal maior. De qualquer maneira, é preciso ter bastante cuidado com qualquer procedimento que promete aumentar o órgão sexual, como alerta a especialista.

É possível aumentar o tamanho do pênis?

De acordo com Barbara, uma possibilidade segura para aumentar o pênis seria a cirurgia de prótese peniana. “Qualquer outra técnica mirabolante ou de correntes nas redes sociais e aplicativos de mensagens (muito comuns hoje em dia) não é indicada por médicos”, adverte.

