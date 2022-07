Direto de Porto Acre, FalArt recebe produtor e diretor de cultura Melque Alves

Buscando dar mais oportunidades e visibilidade à cultura e a arte do nosso estado, o podcast FalArt cultura e variedades, entrevistou nesta sexta-feira (22), nos estúdios do ContilNet, o produtor e diretor de cultura da prefeitura de Porto Acre, Melque Alves.

Durante o programa, foram abordados vários assuntos pertinentes relacionados à cultura local, além de enaltecer o grande trabalho de inclusão que Melque vem desenvolvendo “Um bom exemplo é o Hip Hop. Estamos resgatando e oportunizando os jovens de nossa cidade, oferecendo a eles o caminho da arte e de quebra descobrindo novos talentos musicais”, enfatiza Alves.

O produtor vem se dedicando diariamente para fazer acontecer e mudar a história de muitos jovens, usufruindo da criatividade e também da interação direta com a população. No próximo dia 23, acontecerá a 6° Ocupação Cultural de Porto Acre. O encontro, que será na praça da Vila do Incra, contará com disputas de rimas de hip hop, música sertaneja e MPB. “Será uma verdadeira ocupação cultural naquele município”, afirma o produtor cultural.