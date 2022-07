Em meio a rumores de romance, Jade Picon e Gabriel Medina trocam beijos

Prestes a estrelar “Travessia”, próxima novela das novela da Globo, Jade Picon tem aproveitado o tempo livre da preparação de elenco para se divertir na companhia de amigos. Nesta quarta-feira (20), a atriz de primeira viagem esteve em um bar, em São Paulo. Gabriel Medina também marcou presença no local e passou boa parte da noite ao lado da ex-BBB, que recentemente se mudou para o Rio de Janeiro por causa do novo trabalho.

Segundo informações divulgadas pelo perfil do Instagram Lets Gossip, a irmã de Léo Picon e o surfista trocaram beijos. A dupla não se importou com a presença de outras pessoas no estabelecimento. Essa não seria a primeira vez que os famosos teriam se envolvido amorosamente. Semanas atrás, rumores de que os dois estariam aproveitando a vida dominaram os bastidores do meio artístico.

Por outro lado, Yasmin Brunet, ex-esposa de Medina, também fez a fila andar. Coincidentemente, o eleito é João Guilherme, antigo namorado de Jade. A loira passou a madrugada trocando beijos com o filho do cantor Leonardo na festa de aniversário de cantora Luísa Sonza. O momento foi registrado por convidados da celebração e compartilhado nas redes sociais.

Em janeiro deste ano, Gabriel Medina anunciou termino do casamento de um ano com a atriz da primeira temporada de “Verdades Secretas”. O relacionamento do surfista virou o centro das atenções durante a Olímpiada de Tóquio, no Japão. Isso porque, a também modelo foi barrada pelo Comitê Olímpico Brasileiro na estadia com o então marido na Vila Olímpica.

Já Jade Picon está solteira desde agosto do ano passado, quando terminou o namoro de três anos com João Guilherme. Em janeiro deste ano, a influenciadora digital participou do “BBB22” e engatou um breve affair com Paulo André Camilo. O romance, no entanto, não vigou após o reality show liderado por Tadeu Schmidt.