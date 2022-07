Estande da Saúde na Expoacre ofertará vacinas e outros serviços

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) se prepara para mais uma edição da Expoacre, maior feira agropecuária do estado. Com uma estimativa muito grande de público, a pasta se prepara para alertar a população sobre cuidados e prevenção de doenças, prestar esclarecimentos e ofertar serviços, como vacinação e agendamento de alguns exames.

“É um momento de aproveitarmos o público para fazermos um trabalho de conscientização e alerta de cuidados para algumas doenças, além da oferta de serviços que estarão disponíveis no próprio parque”, declara a secretária de Saúde, Paula Mariano.

A Saúde disponibilizará, nos dias de feira, o gabinete itinerante, um posto de atendimento médico avançado e a divulgação de serviços com o programa Saúde Itinerante.

Próximo ao estande da Saúde estará a Carreta do Hemoacre, com orientações sobre doação de sangue e cadastro de novos doadores. A Carreta do Hospital de Amor realizará agendamento de exames à noite e durante o dia realizará os exames no parque.

Estarão disponíveis as vacinas contra a covid-19, a influenza e a tríplice viral para a população.

O Samu estará com uma ambulância para visitação, duas ambulâncias (suporte avançado e básico) e duas motolâncias para fazer atendimento no parque, inclusive durante a cavalgada.

Além disso, serão ofertados cursos de treinamento de reanimação e de primeiros socorros.