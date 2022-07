Estudante é esfaqueada 7 vezes após cobrar dívida de amigo: “Momento de pânico”, relata

Na quarta-feira (27), enquanto a estudante fazia exames no Instituto Médico Legal (IML), recebeu a notícia de que a Justiça tinha ordenado a soltura do suspeito, em audiência de custódia. A defesa dela diz que vai recorrer da decisão.

A jovem diz que, no início do ano, comentou que queria vender o próprio carro e o agressor se ofereceu para fazer a negociação. Ele pegou uma procuração com a vítima e vendeu o veículo, mas não repassou o dinheiro prometido.

No meio do caminho, segundo a vítima, o agressor puxou uma faca e começou a atacá-la repetidamente. No último golpe, a faca ficou presa ao peito da mulher. Achando que a jovem tinha morrido, o homem parou o ataque e fugiu no carro dela.