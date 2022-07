Ex-funcionários expõem verdadeira face de Faustão e como ele tratava os mais humildes na TV Globo

Fausto Silva estreia hoje, 17 de janeiro, às 20h30, seu programa na Band após 33 anos de trabalhos na TV Globo. O apresentador retorna à TV apresentando uma atração após sete meses de sua saída da emissora dos Marinhos.

Com um supersalário e a missão de alavancar a audiência da emissora do Morumbi, a equipe de Fausto conta com uma estrutura gigantesca e mais de 300 profissionais para levar ao público programas diários e o retorno de quadros clássicos, como a ‘Pizza do Faustão’.

Um ex-funcionário da TV Globo, que não quis se identificar e trabalhou na emissora por quase 9 anos decidiu quebrar o silêncio e revelou, entre outras coisas, como é a verdadeira face de Fausto Silva.

Segundo esse ex-funcionário, a equipe de Faustão era vista como uma família, por isso difícil alguém conseguir trabalhar nela. Ele contou, ainda, que os funcionários veneram o apresentador, que inclusive já deu até casa para um operador de câmera que morava de aluguel.

E não para por aí. Para receber qualquer ajuda de Faustão a pessoa precisa aceitar uma única condição: não contar a boa ação para ninguém.

Quem trabalhou ao lado de Fausto não se cansa de rasgar elogios ao apresentador, como é o caso de Aline Riscado.

“Fausto é inspiração, aprendi muito com ele! Acredito que, independente do que tenha acontecido, ele continuará num lindo caminho de sucesso e aprendizados!”, disse. “Pelo pouco que conheci dele, um homem de fibra, inteligente, talentoso, caridoso, imagino que ele esteja grato e animado para as próximas oportunidades”, disse Aline.

Rachel Gutvilen, que também trabalhou ao lado de Faustão, também teceu elogios ao antigo chefe. “A Globo perde o ser humano mais incrível que já existiu na emissora”, disparou.