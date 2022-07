Faxineiro é profissão que lidera criação de vagas de trabalho no país; veja ranking

Entre todas as profissões do país, faxineiro é a que mais abriu novas vagas com carteira assinada nos últimos 12 meses até maio. É o que mostra levantamento exclusivo feito para o g1 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a partir dos dados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência.

Em 1 ano, foram criados 163,4 mil novos postos de trabalho para a ocupação de faxineiro – 6,15% de todas as vagas geradas com carteira assinada geradas no país no período (2,66 milhões).

O levantamento listou as profissões que mais criaram novas vagas de emprego em 12 meses entre as 2.608 ocupações da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) da base de dados do Caged. Veja abaixo o ranking: Profissões quem mais geraram vagas no país Saldo de admissões e desligamentos, no acumulado em 12 meses até maio Faxineiro 163459 Assistente administrativo 122511 Vendedor de comércio varejista 119681 Alimentador de linha de produção 117033 Auxiliar de escritório 113387 Servente de obras 103029 Atendente de lojas e mercados 83093 Auxiliar nos serviços de alimentação 77440 Atendente de lanchonete 63247 Motorista de caminhão 55493