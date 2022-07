FFAC abre inscrições para o Campeonato Feminino 2022

A Federação de Futebol do Acre (FFAC) prepara mais uma competição – a quarta do seu calendário. Trata-se Campeonato Acreano de Futebol Feminino 2022. O torneio deve contar com a participação de seis equipes e a primeira rodada deve ocorrer na primeira quinzena de agosto.

De acordo com o diretor de competições da FFAC, Leandro Rodrigues, o período de inscrições para as equipes postulantes a participar do torneio vai até a segunda-feira (18).

No ano passado, o Rio Branco ganhou o título da temporada ao vencer a Assermurb na decisão por 2 a 1 no tempo normal e por 6 a 5 nas cobranças de pênaltis. O feito garantiu ao time celeste a participação no Campeonato Brasileiro da Futebol Feminino A3, mas a equipe acabou perdendo os jogos de ida e volta para o Barcelona (0 x 4 e 6 a 1).

Troca de casa

No início da semana, a técnica Neila Rosas entregou o cargo de treinadora do Rio Branco-AC. A nova casa da treinadora, assim como da grande maioria das atletas que estavam no clube estrelado, será o Andirá EC.

Por outro lado, o presidente Valdemar Neto não perdeu tempo e anunciou a contratação do pastor Jesus para comandar o time feminino estrelado na disputa do estadual.