Fiu, fiu! Acreanas arrasam na web com cliques de biquínis em praias paradisíacas do Maranhão; veja fotos

Um time de beldades acreanas encantou seus seguidores nesta semana, as influenciadoras acreanas mostraram a beleza da mulher do Acre aliada as belas paisagens dos lençóis maranhenses.

Nas redes sociais, Juh Vellegas, Maxine, Iasminy, Jessica Ingrede, Rebecca Aguiar, foram algumas ‘notadas’ pela coluna Douglas Richer. Na web, as fotos ‘bombaram’ e as acreanas arrastam milhares de curtidas e chuvas de elogios.

Integrando o time de influenciadoras acreanas, a ex-BBB e atriz Gleici Damasceno também mostrou o poder da beleza acreana. Gleice apostou no biquíni ‘verde neon’, e encantou seus seguidores, mais de 50 mil pessoas curtiram o clique da acreana.

Veja o time de acreanas ‘bombando’ nas praias do Maranhão: