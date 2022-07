Guarda municipal é morto por bolsonarista em festa de aniversário com temática de Lula

O guarda municipal Marcelo Arruda morreu na madrugada deste domingo (10), após levar diparos de uma arma de fogo em sua própria festa de aniversário de 50 anos. O caso ocorreu em Foz do Iguaçu, no Paraná. O homem comemorava o seu aniversário, que contava com temática do ex-presidente Lula, com outras 40 pessoas, entre familiares e amigos.

Em um determinado momento, um desconhecido entrou no local armado, ameaçando todos na festa, e gritando ‘Mito’, entre outras provocações. O homem era o agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho. Em áudio obtido pelo portal Diário do Centro do Mundo, Jorge teria afirmado: “Vou matar todos vocês, desgraçados”.

Membro da Guarda há 30 anos, Marcelo foi buscar sua arma no carro, para se defender. No entanto, ao voltar, foi acertado por três disparos, sendo um deles na cabeça, segundo apuração policial. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Mesmo atingido, ele também conseguiu acertar o agente penitenciário, que teve morte cerebral confirmada pelos médicos.

Marcelo Arruda deixa esposa e quatro filhos, sendo uma menina de 6 anos, e um bebê de apenas 1 mês. Ele ainda era diretor do Sismufi, o Sindicato dos Servidores Municipais de Foz.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu emitiu nota de pesar pela morte de Marcelo Arruda. Confira abaixo.

NOTA DE PESAR

A Prefeitura de Foz do Iguaçu expressa o mais profundo pesar pelo falecimento do guarda municipal Marcelo Aloizio de Arruda, de 50 anos, na madrugada deste domingo (10).

Marcelo era da primeira turma da Guarda Municipal e estava na corporação há 28 anos. Ele também era diretor da executiva do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu (Sismufi). O guarda municipal deixa esposa e quatro filhos.

“Agradecemos ao Marcelo Arruda por toda a sua dedicação e comprometimento com o Município, o qual nestes 28 anos de funcionalismo público defendeu bravamente, tanto atuando na segurança como na defesa dos servidores municipais”, expressou o prefeito Chico Brasileiro.

“Desejamos à família, aos amigos e colegas de Marcelo força neste momento de dor”, complementou o prefeito.

O velório do servidor será neste domingo no Cemitério Municipal Jardim São Paulo, em horário ainda a definir.