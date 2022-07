Jô Soares tem relação íntima exposta e famoso confirma: “28 anos juntos”

Jô Soares está longe das telinhas desde 2016. Dessa forma, é até difícil escutar falar sobre o apresentador, considerando que ele prefere se manter recluso em sua residência. Contudo, recentemente teve sua intimidade exposta por um famoso.

Em suma, Derico, um amigo de longa data de Jô Soares resolveu abrir o coração sobre o apresentador. Inclusive, vale lembrar que ele foi saxofonista do talk show de Jô.

Dessa forma, durante uma entrevista, o saxofonista fez questão de explicar que apesar de muitos anos de amizade, ele está distante de Jô. Em resumo, Jô Soares se mantém afastado de todos em decorrência da pandemia. Segundo Derico, ele respeita bastante o isolamento social.

“Falo com ele, mas reencontrar não. Ele está restrito na pandemia, mais recluso. Mas conversamos. Ele é muito querido, foram 28 anos juntos, uma relação de pai e filho. A gente se fala sempre, o Jô está bem, se cuidando, bem de saúde, quietinho, tomando vacinas. Agora que as produções voltaram, deve estar com a mesa lotada de projetos. A mente dele não para, é um cara muito produtivo.”

Vale lembrar que a banda de Jô sempre foi muito respeitada, inclusive, tinham integrantes ilustres como Bira, que faleceu em 2019. Derico confessou que eles chegaram a tocar durante 5 dias na Marina da Glória. Foi uma homenagem ao amigo, que eles consideravam alicerce da banda.

Por fim, vale lembrar que o apresentador Jô Soares está longe das telinhas desde 2016, que foi quando seu programa na Rede Globo chegou ao fim. Contudo, o famoso fez até algumas participações em programas de televisão até seu isolamento total.

Em suma, segundo informações, o veterano da globo se encontra recluso em seu apartamento em São Paulo, na região de Higienópolis. Além disso, ele inclusive apareceu em público para tomar as vacinas contra a Covid-19.