Jovem que carregava munições de fuzil em sacola plástica é preso em rua de Rio Branco

Edson S. Nascimento, 28 anos, foi preso acusado de porte ilegal de arma de fogo e porte ilegal de munições de uso restrito, na noite desta terça-feira (5), na Rua Embaúba, no bairro Montanhês, na parte alta da cidade de Rio Branco.

Segundo informações do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), uma guarnição estava realizando um patrulhamento de rotina, quando avistaram Edson em atitude suspeita com uma sacola plástica nas mãos. Quando a viatura se aproximou do jovem, o rapaz demonstrou um certo nervosismo e foi feita a abordagem.

Na revista pessoal nada foi encontrado, mas dentro da sacola tinha cerca de 97 munições de fuzil 762 de uso restrito. Ao ser perguntado sobre onde estava o fuzil, o acusado disse que não tinha a arma, apenas estava guardando a munições para amigos.

Edson ainda levou a guarnição do Giro até a própria residência, onde assumiu ter uma pistola calibre 32. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Edson, que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde responderá por porte ilegal de arma de fogo e porte ilegal de munições de uso restrito.