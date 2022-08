Léo de Brito revela detalhes da decisão do PT sobre vaga para governador

O podcast ContilNet recebeu o deputado federal Léo de Brito, que falou sobre o potencial de desenvolvimento do Acre. Outro destaque da conversa descontraída com os repórteres Everton Damasceno e Nany Damasceno foi, claro, a decisão do PT sobre a vaga de candidato a governador.

Léo de Brito disse que uma decisão já tomada pelo partido é a pré-candidatura de Jorge Viana para Senador. “As portas estão abertas para o deputado Jenilson Leite. Queremos apoiá-lo para governador”, disse, mas deixou claro que “o time vermelho estará nas ruas com toda a força”.

Sobre a eleição no contexto nacional, Léo de Brito afirmou com convicção que Lula vai ganhar a ganhar a eleição. “O Lula hoje não é candidato do PT, nem da esquerda especificamente. Podemos avaliar pelo vice. É uma eleição diferente de todas as outras”, disse.

“O acreano tem que se perguntar o que foi que Bolsonaro fez pelo Acre. O poder compra do salário mínimo hoje é menor do que quando Bolsonaro entrou. São vários pontos a serem analisados, que as pessoas precisam refletir. As famílias hoje estão divididas, hoje a gente está vendo essa escalada de ódio, agora a política virou violência. Precisamos virar essa página, precisamos voltar a fazer a boa política”, comentou.

“Esse é o furo de hoje, vamos com Jorge para o Senado, já temos nossa chapa de deputados estaduais e federais, e parece que teremos um candidato a governador”, revelou no podcast ContilNet deixando claro o convite para Jenilson.

Sobre a Expoacre

“Quando a gente vê a presença da indústria, comércio, da agricultura familiar e também do agronegócio, todos juntos, concluímos que o Acre tem potencial. É uma demonstração de que o o agro produz, que o povo acreano é trabalhador e tem grandes ideias”, disse.

“A feira é fundamental nesse momento de crise, para movimentar a economia e gerar trabalho e renda para as famílias

Autor do projeto do vale-gás

Estava em Brasília lendo reportagem da Folha de São Paulo, sobre a tarifa social do gás. Fevereiro do ano passado a gente apresentou o projeto do vale-gás que foi abraçado por vários parlamentares.

Um projeto inspirado no acesso necessário para que as famílias que precisam desse auxílio. “São 5,5 milhões de famílias beneficadas no Brasil, 52 mil famílias no Acre. Para mim é um grande orgulho ter feito parte dessa história, poder chegar em Marechal Thaumaturgo, por exemplo, e ver que esse projeto mudou a realidade das famílias. Nosso projeto principal agora é buscar reduzir o preço dos combustíveis”, revelou.