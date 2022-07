Léo Santana diz que discutiu com namorada por editar seu volume na sunga: “Chateado”

Léo Santana resolveu se pronunciar publicamente sobre a declaração de sua namorada, a influencer Lore Improta. A famosa revelou já ter usado aplicativos de edição para diminuir o volume de seu pênis dentro da sunga.

Em entrevista ao jornal Extra, o baiano explicou que a situação gerou uma grande DR no relacionamento dos dois na época, fazendo eles quase colocarem um ponto final no relacionamento.

“Em Noronha, durante uma viagem, nós tiramos uma foto. Estávamos, na época, muito focados no nosso shape, comendo regrado e fazendo tudo certinho. Quando eu vi a foto, pensei ‘caramba, meu shape está incrível’”, iniciou o artista.

“Ela pediu para editar a imagem e eu disse que tudo bem, estava tão focado no resto do corpo que nem reparei nas partes íntimas. Fui reparar algo de errado quando viralizou e eu comecei a ver as pessoas comentando. Na foto, eu apareço praticamente capado, não tem nada lá. Eu fiquei chateado e chegamos a brigar por conta disso”, prosseguiu Léo Santana.