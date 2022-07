Lixão de Manoel Urbano é incendiado e Bombeiros de Sena Madureira são chamados para conter chamas

Integrantes do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira foram acionados até a cidade de Manoel Urbano para controlar um incêndio registrado no lixão.

Após detectar o sinistro, representantes da prefeitura murbanense mantiveram contato com o Tenente Gustavo Marinho, comandante dos Bombeiros em Sena, visando evitar uma situação pior.

De acordo com o sargento C. Queiroz, houve certa dificuldade na ação, entretanto, com todo o esforço empreendido foi possível resolver o problema.

“Montamos toda a logística e juntamente com a equipe da Prefeitura foi possível debelar o incêndio. Como se tratou de um incêndio subterrâneo, encontramos dificuldades. Foi preciso a utilização de máquinas para revirar o lixo. Gastamos em torno de 20 mil litros de água”, confirmou.

Os moradores de Manoel Urbano estavam bastante incomodados por conta da fumaça que rapidamente se propagou no município.

Até agora, não foi possível precisar se o incêndio foi acidental ou de natureza criminosa. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.